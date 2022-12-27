قيمتها 10 ملايين يورو.. زيلينسكى يعلن عن مساعدات إضافية من إيطاليا لبلاده

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الثلاثاء، عن أن الحكومة الإيطالية خصصت لبلاده، 10 ملايين يورو إضافية كمساعدات.

وكتب زيلينسكي في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على منصة "تويتر": "شكرت ميلوني على التضامن والدعم الشامل وتخصيص حكومة إيطاليا 10 ملايين يورو إضافية كمساعدات".

وأفاد زيلينسكي بأن رئيسة الوزراء الإيطالية أبلغته أن "مسألة توفير أنظمة دفاع جوي لحماية أجواء أوكرانيا هي قيد النظر"، مردفًا: كما "ناقشنا صيغة سلام"، في إشارة إلى مبادرته.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أعلنت من قبل دعم بلادها الكامل لأوكرانيا في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية، وفي استعادة البنى التحتية للطاقة وإعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل.

وأفادت رئاسة الوزراء الإيطالية بأن جورجيا ميلوني أجرت مكالمة مع زيلينسكي أكدت خلالها مجددًا "التزام إيطاليا الأقصى بأي عمل مفيد للتوصل إلى سلام عادل للأمة الأوكرانية"، إضافة إلى تأكيدها العزم الذهاب إلى كييف ودعت الرئيس زيلينسكي لزيارة روما، حسبما نقلت وكالة آكي الإيطالية.

دعوة بوتين للتفاوض مع كل الأطراف

كان بوتين قد أعلن لتليفزيون بلاده، الأحد الماضي، عن أن الكرملين مستعد للتفاوض مع الأطراف المعنية بالصراع في أوكرانيا، لكنه عاد ليقول إن كييف وداعميها الغربيين رفضوا الانخراط في المحادثات.

وأضاف بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 1" الرسمية، "نحن مستعدون للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض لكنهم يرفضونه".

وفي تأكيد لهذه الدعوة، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الاثنين، إن وقت التفاوض قد حان "سواء شئنا أم أبينا".

وأضاف: أن الغرب سيلمس قريبًا انخفاضًا خطيرًا في قدرته على "توجيه الاقتصاد العالمي"، وسيكون مجبرًا على التفاوض بغض النظر عن رغبته في ذلك.