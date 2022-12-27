تركيب جهاز تحفيز العصب الحائر بنجاح لمريضة بمستشفى طنطا الجامعي

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، عن نجاح فريق مستشفى الجامعة الطبي، في تركيب جهاز تحفيز العصب الحائر لسيدة تبلغ من العمر 26 عاماً، تعاني من تشنجات عصبية ولا تستجيب للأدوية، لإرسال إشارات عصبية توقف التشنجات العصبية دون اية مضاعفات.

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا على جاهزية المستشفيات الجامعية لاجراء الجراحات النادرة والدقيقة، بما تملكه من الكوادر الطبية المؤهلة، والإمكانيات والتقنيات الصحية، لتقديم خدمات صحية على أعلى مستوى للمرضى بإقليم وسط الدلتا، موجهاً خالص شكره للفريق الطبي والجراحي المعالج للمريضة.

وأضاف الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، أن العملية الجراحية تم إجرائها لمريضة تبلغ ٢٦ عاماً، استقبلتها مستشفى الجامعة تعانى من تشنجات عصبية لا تستجيب للأدوية، وتم اجراء الجراحة الوظيفية باستخدام تقنية عالية من الأجهزة الحديثة، تعتمد على استخدام جهاز لتحفيز العصب باستخدام النبضات الكهربائية، مؤكداً أن العملية الجراحية تمت بنجاح واستقرت حالتها ويتم متابعتها تحت اشراف طبي دقيق.

وأشار عميد كلية طب طنطا، إلى أن العملية الجراحية أجريت بإشراف الدكتور محمد عامر رئيس قسم جراحة المخ والاعصاب، وضم الفريق الطبي والجراحي الدكتور حسين ابوالغيط استشاري جراحة المخ والاعصاب، والدكتور محمد بيبرس استشاري جراحة المخ والاعصاب، والدكتور عمر المحلاوي استشاري جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد النشرتي أخصائي جراحة المخ والاعصاب، والدكتور محمد علي استشاري التخدير والعناية واالمركزة.