الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات تعدى طالب على زميله بسلاح أبيض في المحلة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة الأمن  ملابسات تعدي طالب على زميله بسلاح أبيض في المحلة.

وتبين من تحريات أجهزة الأمن أن الواقعة بدأت ببلاغ تلقاه قسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من (طالب بالصف الأول الثانوى التجارى بمدرسة كائنة بدائرة القسم) اتهم طالب بالصف الثالث الإعدادى ، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة) بالتعدى عليه بالضرب مُستخدماً سلاح أبيض "كتر" مُحدثاً إصابته "جرح قطعى بالوجه" وذلك عقب خروجه من المدرسة إثر خلافات بينهما لسابقة قيامه بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى دون حدوث ثمة إصابات .

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى الواقعة وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة للخلافات المشار إليها .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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