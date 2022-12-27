الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق.. حريق بمصفاة لاناز النفطية على طريق أربيل

حريق في أربيل
حريق في أربيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحريق بمصفاة لاناز النفطية على طريق أربيل في منطقة الكويرة بالعراق، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية عراقية.

وبحسب قناة العربية الإخبارية، اندلع الحريق في مصفاة "لاناز" على طريق أربيل - كوير فيما ما زالت عمليات الإطفاء مستمرة.

وكانت أعلنت الحكومة العراقية، خلال الفترة الماضية، عن اندلاع حريق في أحد مصافي محافظة أربيل، وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل سركوت كارش.

وأضاف، أنَّ الحريق أدَّى إلى إلحاق خسائر مادية من دون تسجيل أيَّ إصابات بشرية، مشيراً إلى أنَّ فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق.

العراق مصفاة النفط الكويزة بغداد

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