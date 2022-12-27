يتساءل العديد من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي عن تفاصيل الورقة الامتحانية لمادة اللغة الانجليزية، وذلك قبل انطلاق الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، وقد كشف موجهي المادة عن مواصفات الورقة الامتحانية للغة الانجليزية وتنشرها الدستور.

مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

- تتضمن الأسئلة نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.



- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.



- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.



- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.



- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.



- أن تستوفي الورقة الامتحانية، البيانات الأساسية «المرحلة - الصف المادة - الزمن- -الدرجة -الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة- العام الدراسي».



- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها؛ حجم الخط -نوع الخط - المسافات بين السطور والهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.



- يراعى في أسئلة الورقة الامتحانية عدم احتوائها على أى موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية أو منحازة إلى فئة معينة دون غيرها.



- بالنسبة لسؤال قطعة الفهم القرائي، لابد أن تحتوي في معظمها على مفردات لغوية مما درسه الطالب، على أن لا يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف المستهدف.

وكان أكد حجازي، أنه جارٍ العمل على الاستعدادات الأولية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، والمنتظر أن تعقد يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، مشيراً إلى أن كل طالب سيحصل على حقه من الدرجات، وفي حال تظلم أي طالب من نتيجته وله حق فسوف يأخذه فورا، علما بأن نظام التصحيح هذا العام سيكون محكما جدا، خاليا من الأخطاء ولا تسألوا عن التفاصيل لأن منها مكافحة الغش بطرق لن نعلن عنها.