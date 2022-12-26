خطوات تفعيل منصة الامتحان الإلكتروني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام

ننشر لكم خطوات تفعيل منصة الامتحان الالكتروني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات تفعيل منصة الامتحان الالكتروني، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، المقرر انطلاقها يوم 14 يناير القادم 2023.

خطوات تفعيل منصة الامتحان الالكتروني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام

وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ننشر خلال ذلك التقرير، خطوات تفعيل منصة الامتحان، وجاءت الخطوات كالآتي:

1- الدخول على الضبط.

2- الضغط على إمكانية الوصول.

3- الضغط على التطبيقات المثبتة.

4 - نضغط على swift assess permissions.

5- نضغط على أول زر فقط ثم نختار السماح.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا، موجه لجميع المديريات التعليمية، بشأن حسن سير امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ .

وجاء نص الخطاب: "في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على حسن سير امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، برجاء التنبيه على أن يكون الامتحان الورقى للأسئلة المقالية الذي يمثل نسبة (١٥℅) يكون على نفس نظام بوكلت الثانوية العامة، أي أن تكون ورقة الأسئلة هي نفسها ورقه الإجابة على أن تحتوى ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب".

خطوات تفعيل منصة الامتحان الالكتروني

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، قد أرسلت تعليمات مهمة، للإدارات التعليمية التابعة لها، بشأن تسليم نتائج امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي الجاري 2022-2023، وجاءت تلك التعليمات كالآتي:

1- لا يتم إرسال نتيجة الطلاب غير المصريين بسبب عدم وجود رقم قومی.

2- طلاب المدارس الدولية يدرسون المواد القومية فقط (اللغة العربية- الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية) ويكتب (معفي) في باقي المواد و(مصدقة) في المجموع وحالة الطالب.

3- عند استلام النتائج بمعرفة مسئول مركز المعلومات بالإدارة من المدارس يتم استلام إقرار بالعدد الذي تم استلامه وأن صحة النتيجة مسئولة مسئولية كاملة من المدرسة ويتم الاحتفاظ بجميع الاقرارات لدى مسئول المعلومات بالإدارة التعليمية للرجوع إليها في حالة اكتشاف أي أخطاء في النتيجة.

4- عند تسليم النتائج بواسطة مسئول مركز المعلومات بالإدارة إلى مسئول المنطقة بمركز معلومات المديرية يتم تسليم النتيجة مجمعة على CD به ملف Excel الذي تم تسليمه لمسئول مركز المعلومات بالإدارة وكذلك إحضار إحصائية رسمية مختومة ومعتمدة من مدير عام الإدارة التعليمية بعدد المدارس وإجمالي عدد الطلاب وتكون مطابقة للموجود داخل الـ CD.

5- يتم الالتزام بكتابة اسم الإدارة بشكل موحد على مستوى الملف المجمع بدون أي إضافات مثلا "روض الفرج" وليس "إدارة روض الفرج" أو "روض الفرج التعليمية" أو غيرهم.

6- الفصل الدراسي الأول فقط: لا يوجد نهاية صغرى ونجاح ورسوب بالفصل الدراسي الأول ويتم إرسال النتيجة لجميع الطلاب المنطبق عليهم باقي الشروط.

7- الفصل الدراسي الأول فقط: في حالة غياب الطالب في أي مادة يتم كتابة "غ" في عمودي الدرجة والمستوى الخاصين بهذه المادة.

8- الفصل الدراسي الأول فقط: في حالة غياب الطالب في جميع المواد يتم كتابة "غ" في المجموع والمستوى الخاصين بالطالب وليس "." (صفر) ومستوى لأن (صفر) تعنى حضور الطالب في بعض/كل المواد، وحصوله على "." (صفر) درجة.

9- الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني: يتم استلام النتائج الخاصة بالطلاب الناجحين فقط.

10- يتم الالتزام بتوصيفات الجداول المعدة لتجميع النتائج والنهايات العظمى والصغرى للمواد حسب الجداول المرفقة مع مراعاة توحيد التقديرات وعدم كتابة التقدير الواحد بأكثر من صورة.

11- الفصل الدراسي الثاني: يعتبر الطالب راسبا في حالة عدم حصوله على 30% على الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة.