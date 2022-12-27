الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قرار مهم من «التعليم» بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

رضا حجازى
رضا حجازى

جددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابها للمديريات التعليمية بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وقالت فى خطاب حصلت «الدستور» على نسخة منه:

«فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على حسن سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالى برجاء التنبيه من خلالكم على أن يكون الامتحان الورقى للأسئلة المقالية الذي يمثل نسبة 15% يكون على نفس نظام البوكليت الثانوية العامة، أى أن تكون ورقة الاسئلة هى نفسها ورقة الإجابة على أن تحتوى ورقة الامتحان بيضاء كمسودة».

 

وكان طمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء أمور طلاب الثانوية العامة وقال عبر جروب حوار مجتمعي: أرجوكم لا تقلقوا دي شغلتي منذ عام 2016.. هم أولادي جميعا ولن يضيع حق أي طالب المهم يذاكر ويعمل إللي عليه.

 

وأوضح آلية موضوع التعبير: «سوف يكون هناك معايير للتقدير لموضوع التعبير تحديد على سبيل المثال وضوح الفكرة الرئيسة وتسلسل الأفكار، وتراكيب لغوية والسلامة الإملائية والنحوية وهكذا».


وعن التصحيح قال وزير التعليم: «التصحيح للمقالي يقوم به مصحح الفرق الوحيد، في التقليدي المعلم يصحح الورقة التي أمامه أما في الحالي يصحح المعلم صورة ورقة الإجابة الموجودة على الكمبيوتر».

 

وتابع: «نستعد من الآن لامتحانات الثانوية العامة حتى تكون zero defect، أي خالية من الأخطاء سواء في الأسئلة أو تصحيحها أو رصدها».

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التصحيح الان ألبو الأول والثاني الثانوي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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