الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك يخاطب رابطة الأندية لعدم تأجيل الدورى

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الأبيض سيرسل خطابًا في الساعات المقبلة إلى رابطة الأندية للتمسك بخوض مباريات الفريق في موعدها ببطولة الدوري وعدم تأجيل أي لقاء للفريق.

وكانت تصريحات قد خرجت من جانب بعض أعضاء رابطة الأندية في الساعات الماضية بتأجيل بعض مباريات الدوري خلال خوض الأهلي لقاءات كأس العالم للأندية.

وشدد المصدر على أن الإدارة بناء على طلب فيريرا تتمسك بخوض اللقاءات في مواعيدها وعدم التأجيل حتى لا يتأثر الفريق بصورة سلبية.

ومن ناحية أخرى، يدرس محمد عبد الشافي لاعب فريق الزمالك بقوة الاعتزال نهاية الموسم الجاري وعدم الاستمرار في الملاعب.

واستقر مسئولو الزمالك على اختيار شيفو ليكون رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي وذلك بعد اعتزاله نهاية الموسم الجاري ورغبتهم في استمرار تواجده بالنادي وتولي أحد المناصب.

ويواصل الزمالك تدريباته اليوميه استعدادًا لمواجهة الاسماعيلى بعد غد الخميس فى الجولة العاشرة بالدورى المصرى.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى بفارق نقطتين عن الأهلى المتصدر.

الزمالك يرفض تاجيل الدورى الاهلى يشارك فى مونديال الاندية رابطة الأندية الزما الاهلى محمد عبد الشافي لاعب فريق الزمالك عبدالشافى يدرس الاعتزال

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