ضبط 1.5 مليون قرص دواء مجهولة المصدر بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك مخزن لبيع مواد الأدوية بمحافظة القليوبية، لقيامه بالإعلان والترويح على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عن بيع أدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة وغير صرح بتداولها .

وبحوزته كمية قدرها 1500000 قرص أدوية خاصة بعلاج بعض الأمراض بدون مستندات "مجهولة المصدر" ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.