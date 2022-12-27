«تنفيذي بني سويف» يوافق على إطلاق أسماء شهداء على 3 مدارس بسمسطا وإهناسيا

وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على إطلاق اسم الشهيد مجند: صيام رمضان محمد حسين "قوات مسلحة" على مدرسة دشطوط الابتدائية المشتركة بسمسطا، واسم الشهيد "عريف مجند": حسين عبد القوي حسن عبد الله " قوات مسلحة" على المدرسة الإعدادية المشتركة بقرية دشطوط، واسم الشهيد "مجند":طلعت محمد أحمد عبد الجواد "قوات مسلحة" على مدرسة قلة الإعدادية المشتركة التابعة لمجلس قروي النويرة مركز اهناسيا، وذلك تقديراً للتضحيات التي قدمها شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، والذي بدأ بعزف السلام الوطني، في تقليد جديد لافتتاح مناقشات وجدول أعمال المجلس، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ اللواء حازم عزت السكرتير العام،واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد العقيد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة ولمياء سعد العربي مدير المجالس واللجان،ومحمد عبد الحليم مديرالتخطيط متابعة الخطة بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.

ووجه محافظ بني سويف تحية وتقدير وعرفان لأرواح شهدائنا الأبرار، الذين ضحوا بدمائهم الزكية وبأغلى مايملكون في سبيل بقاء الوطن مستقرا وآمنا ومعرباً عن تقديره الكامل لأسر وذوي الشهداء الذي قاموا بتنشئة الأبطال وتربيتهم على قيم التضحية والولاء من أجل وطنهم،مؤكدا على أن الدولة المصرية لم ولن تنسى تضحياتهم العظيمة،وأننا جميعا عازمون على الاستمرار في مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره، وذلك صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيشنا العظيم،والشرطة الباسلة.

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص قطع أراض ومساحات بمراكز: ناصر، سمسطا، الواسطى ،لإقامة مشروعات في قطاعات: التعليم، والصرف الصحي والإسكان لخدمة أبناء المحافظة من الأراضي أملاك وأصول الدولة، وأراضي زراعية "تبرع" وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة،وفي إطار توجهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية التي يتعامل معها المواطنون.