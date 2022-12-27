برلمانى: الإفراج المستمر عن البضائع يضمن استمرار عمل المشروعات الصناعية

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى الخدمات وتوفير السلع للمواطنين ومواجهة التداعيات الأخيرة بداية من تحمل فروق الأسعار بين الخدمة وما يصل للمواطنين والإفراجات المستمرة عن السلع، وما وفرته المشروعات القومية من فرص عمل للمواطنين.

وقال المنزلاوي، فى بيان له أصدره اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى خاطب كل المصريين بكل وضوح وشفافية كعادته دائمًا خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تشهد طفرة واهتمامًا كبيرًا في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين وخلال الفترة الأخيرة، وفى ظل التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية التي يشهدها العالم أجمع عملت الدولة المصرية على تحمل فروق الأسعار بين الخدمة المقدمة، وما يصل للمواطنين، ولم تتخل الدولة عن مواطنيها في ظل هذه التداعيات التي انعكست على دول العالم أجمع.

كما أشاد بتكليفات الرئيس السيسى للحكومة بالإفراج المستمر عن البضائع في الموانئ المصرية، وما يترتب عليه من نتائج بشأن توافر السلع وأسعارها في السوق، مؤكدًا أهمية الخطة التى وضعتها الحكومة بالتعاون مع "القطاع المصرفي" للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، وهذا يؤكد الحرص على المصلحة العامة والعمل على أرض الواقع لتلبية وتوفير احتياجات المواطنين ودعم أطراف المنظومة بشكل عام.

وقال عضو الشيوخ إن الافراج عن البضائع المتواجدة بالموانئ تنفيذيًا لتكليفات الرئيس السيسى سيؤدى إلى تحقيق مجموعة مهمة من الأهداف، فى مقدمتها تحقيق الاستقرار في أسعار السلع وتوفير مستلزمات الإنتاج لمختلف المشروعات الصناعية حتى تعمل بكامل طاقتها، والقضاء على مشكلة نقص الأعلاف التى أدت إلى ارتفاعات كبيرة فى أسعار اللحوم البيضاء والحمراء والالبان ومختلف منتجاتها، مطالبًا من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية.

ووجه التحية والتقدير للرئيس السيسى على جهوده الكبيرة والناجحة فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية، مؤكدًا أن مصر بفضل هذه الجهود الرئاسية نجحت فى توفير مختلف السلع الأساسية، واتخاذ جميع الإجراءات لمراقبة الأسواق والحد من الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى أسعار السلع بسبب جشع بعض التجار.