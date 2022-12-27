«حفتر» يرقي «الجقم» إلى رتبة فريق ويكلفه بمنصب معاون رئيس أركان القوات الجوية

كشفت مصادر ليبية، اليوم الثلاثاء، أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أصدر قرارًا بترقية اللواء طيار عامر الجقم إلى رتبة فريق.

وأضافت المصادر، أن المشير حفتر كلف «الجقم» ليكون معاونًا لرئيس أركان القوات الجوية، وذلك بحسب موقع «الساعة 24» الليبي.

نجحت أمس الإثنين، صفقة تبادل بين القيادة العامة للجيش الليبي وأعيان وحكماء مدينة الزاوية.

وبموجب الصفقة تم إطلاق سراح لواء طيار عامر الجقم، وهو من منسوبي الجيش الوطني الليبي ومحتجز في مدينة الزاوية منذ أكثر من عامين، وذلك مقابل إطلاق سراح 15 شخصًا من المنطقة الغربية، وعلى رأسهم يحيى الأسطى عمر.

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