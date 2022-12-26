الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

أسماء الـ15 المطلق سراحهم فى صفقة «الجيش الليبى- الزاوية»

الجيش الليبي
الجيش الليبي

أكدت مصادر عسكرية ليبية، اليوم الإثنين، نجاح صفقة تبادل بين القيادة العامة للجيش الليبي وأعيان وحكماء مدينة الزاوية.

وبموجب الصفقة تم إطلاق سراح لواء طيار عامر الجقم، وهو من منسوبي الجيش الوطني الليبي ومحتجز في مدينة الزاوية منذ أكثر من عامين، وذلك مقابل إطلاق سراح 15 شخصًا من المنطقة الغربية، وعلى رأسهم يحيى الأسطى عمر.

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وينشر «الدستور» أسماء الذين أطلق سراحهم من قبل قيادة الجيش الليبي مقابل اللواء طيار عامر الجقم:

أحمد فرج مخزوم- بنغازي
الزروق محمد على حديد- نسمة
مسعود عبدالعاطي سالم- الزويتينة 
عبدالخالق محمود عبدالعاطي- اجدابيا
يحي الأسطى عمر- درنة
حلمي مفتاح الحصادي- درنة
فايز منصور النويصري- درنة
اهويدي عبدالرازق القزيري- درنة
وليد سليمان العقورى- درنة
حاتم مفتاح الحصادي- درنة
حسين عبدالهادي علي- درنة 
صالح رمضان الورشفانى- درنة 
جمال عبدالحميد على- درنة
وليد عثمان عفان- درنة
فائز فرج ادوال- درنة

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ليبيا الجيش الليبى الزاوية اللواء عامر الجقم

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