الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاهرة الإخبارية»: مصرع وإصابة 35 فى حادث مرورى بأم درمان السودانية

حادث مروري
حادث مروري

 ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» أن الشرطة السودانية أعلنت في بيان اليوم، عن مصرع 16 شخصًا وإصابة 19 آخرين في حادث مروري، بمدينة أم درمان. 

وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم، بين أتوبيس سياحي قادم من الفاشر إلى الخرطوم، انحرف عن الشارع فاصطدم بسيارة نقل كانت تقف خارج الطريق، بمنطقة المويلح في الطريق الغربي «أم درمان بار». 

وأكد بيان الشرطة السودانية المنشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أنه تم إسعاف المصابين بمستشفى أم درمان، ونقل جثامين المتوفين إلى المشرحة.

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وائل لطفي

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