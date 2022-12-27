الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملات تموينية لمواجهة الغش التجارى للسلع بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية لضبط المتهمين بالغش التجاري، وحجب السلع، والاتجار بالسلع المغشوشة.

وأسفرت حملة عن ضبط وتحرير 54 قضية تموينية متنوعة بين غش تجاري، وإغلاق منشآت بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط سلع غذائية مجهولة المصدر، ومواد تموينية بحوزة تجار لبيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى حجب سلع غذائية عن البيع، وتخزينها بمخازن غير مرخصة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

حملة أمنية حجب السلع السلع المغشوشة تحرير مواد تموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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