حملات تموينية لمواجهة الغش التجارى للسلع بالجيزة

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية لضبط المتهمين بالغش التجاري، وحجب السلع، والاتجار بالسلع المغشوشة.

وأسفرت حملة عن ضبط وتحرير 54 قضية تموينية متنوعة بين غش تجاري، وإغلاق منشآت بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط سلع غذائية مجهولة المصدر، ومواد تموينية بحوزة تجار لبيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى حجب سلع غذائية عن البيع، وتخزينها بمخازن غير مرخصة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.