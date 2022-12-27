الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الشباب يزور مصابى حادث الدقهلية بحضور الدكتور محمد الوحش

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مصابَي حادث الدقهلية بحضور الدكتور محمد الوحش، رئيس مجلس إدارة مستشفى الشفاء ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للمصابَين بالشفاء العاجل، مشيرًا إلى متابعته حالتهما الصحية ومتابعة اتخاذ الإجراءات والتدابير الطبية، إلى أن يغادرا المستشفى سالمَين.

وقدم «صبحي» واجب العزاء في وفاة الإعلامي سيد موسى، الذي كان يرافقهما، داعيًا الله له بالرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان، والمصابان هما (عمرو عماد، خالد مجدي) عضوا الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، وأمانة الدقهلية.

مسرح المواجهة والتجوال يستمر للعام السادس على التوالي

وفي إطار التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، يستمر مسرح المواجهة والتجوال للعام السادس على التوالي بالمحافظات المختلفة، ويتم تنفيذه هذا العام ضمن قرى مبادرة «حياة كريمة» بمحافظات «أسوان- الأقصر- قنا- الدقهلية- كفرالشيخ- الشرقية- البحيرة- الغربية- المنوفية- الفيوم- المنيا- بني سويف- أسيوط- الوادي الجديد- الإسكندرية- سوهاج»، خلال الفترة من سبتمبر ٢٠٢٢ إلى مارس ٢٠٢٣.

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اتخاذ الإجراءات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاجراءات والتدابير الدقهلية الدكتور محمد الوحش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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