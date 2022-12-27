الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق شقة فى أرض اللواء: ماس كهربائى

حريق شقة
حريق شقة

كشفت تحريات مباحث الجيزة عن أسباب اندلاع حريق بشقة سكنية، بمنطقة أرض اللواء في العجوزة، وتبين من خلال المعاينة أن ماسًا كهربائيًا أدى لاندلاع النيران دون إصابات.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في أرض اللواء بالعجوزة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى.

تمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.

ماس كهربائي العجوزة شقة سكنية حريق مالك الشقة

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وائل لطفي

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