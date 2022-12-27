الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سائق وإصابة مرافقه فى انقلاب سيارة على صحراوى سوهاج

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

وقع حادث انقلاب سيارة نقل علي الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة مرافقه بإصابات متفرقة بالجسم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج ووجود متوفى ومصاب.

وتم الانتقال لمكان الحادث عن طريق مأمور مركز شرطة أخميم وتمت متابعة الحادث وأخطرت الجهات المعنية لإعمال شؤنها.

كشفت التحريات انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم ووجود متوفى ومصاب حيث تبين أنه أثناء سير السيارة  نقل  محملة ببلدور خرساني أختلت عجلة القيادة بيد السائق وإصطدم بالحاجز الخرساني المجاور للطريق مما نتج عنه إنقلابها علي جانب الطريق وسقوط حمولتها بالكامل.

وأسفر الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة تباع السيارة  بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والحالة العامة له مستقرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

حادث انقلاب سيارة نقل مركز أخميم محافظة سوهاج الجثه مستشفى أخميم المركزى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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