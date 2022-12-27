الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تنظيم احتفالية «تكريم العبقري الصغير» على مسرح بيت ثقافة تمى الأمديد

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم شرق الدلتا الثقافي، حيث نظم بيت ثقافة تمي الأمديد احتفالية بعنوان "تكريم العبقري الصغير" وذلك على  مسرح بيت ثقافة تمى الأمديد بالتعاون مع الإدارة التعليمية.

واستهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم للموهبة كريم القرقيري، سلطان جوده، بدأ الحفل بعرض فني للمواهب الصغيرة واستعراضات فنية واغاني وطنيه، بحضور عادل عبد الله مدير الإدارة التعليمية.

 ونفذت مكتبة المجاهد حسن طوبار ورشة فنية بالتعاون مع مدرسة مسعد شلباية الإبتدائية نفذتها نادية البربري، وورشة رسم للأطفال مكتبة شبرا سندي بالتعاون مع مدرسة شبرا سندي الابتدائية نفذها  ياسر سعفان.

كما نظم قصر ثقافة البرامون محاضرة بعنوان الهوية والانتماء، حاضرتها هناء عبد الرازق  سلام اوضحت أن الوطنية المضمون والجوهر والانتماء الوطني لشتى الطوائف والمواطنة المعادلة أي وطن واحد شعب واحد على قلب رجل واحد، وهو العلاقة الايجابية مع الوطن التي تحقق الانتماء بأسلوب التفاهم الواعى المفيد فى حل المشكلات، ومن أنواع الانتماء هو الانتماء "الوطني، الديني، السياسي، الفكري".

بينما نفذ قصر ثقافة نعمان عاشور عرض افلام فيلم ابو صدام وذلك ضمن خطه نادي السينما، نفذها م. محمد عزازي، وتدور احداثه حول سائق تريلا ذو خبرة في عمله يكلف بمهمة نقل إحدى الشحنات على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات وبينما يحاول إنجاز مهمته على أكمل وجه يتعرض لعده موقف تجعل الأمور تخرج عن سيطرته، ونفذت مكتبة كفر الترعة ورشة حكي عن نجيب محفوظ بحضانة الفتح الاسلامي، حكاها علاء خيرت تناولت حصوله  على جائزة نوبل، وأهم مؤلفات وكتبه، منها أولاد حارتنا.

ونظم بيت ثقافة بنى عبيد محاضرة عن الأمانة والإخلاص في العمل، حاضرتها نجوى إبراهيم، التي أوضحت أن الأمانة من اجمل صفات المسلم ومن الصفات الحميدة فإنه يؤدى إلى تقدم الدول ونموها اقتصاديا وزيادة الإنتاج فمن عمل شيئا فليتقنه ويقوم به على أكمل وجه كما حثنا به القرآن والسنة فالإخلاص فى العمل له اجر كبير عند الله.

 ونفذت مكتبه  اللاوندى ورشة حكى عن ترشيد استهلاك المياه، نفذتها ميرهان معوض تناولت طرق الترشيد منها؛ استعمال المياه الناتجة من النشاطات المنزلية والتي توفّر الكثير من المياه، التأكّد من التهوية الجيدة للتربة من خلال حفر ثقوب فيها لمساعدتها على امتصاص المياه بدلاً من تبخرها، استعمال أنظمة الري بالتنقيط، إنشاء بئر لتجميع مياه الأمطار واستعمالها في الري.

 كذلك نظم قصر ثقافة نجيب سرور محاضرة ثقافية بعنوان أنواع التلوث وكيفية الوقاية منه، حاضرتها حسناء أنس الجندي، تناولت  أنواعه منها تلوث التربة وهي مصدر الغذاء الأساسي، وتلوث الهواء حيث يوجد المواد الضارة التي تلحق الضرر بصحة الإنسان، تلوث المياه التي تؤثر على المياه العذبة، وتلوث البيئة البحرية بسبب النفط الناتج عن حوادث السفن او الناقلات، ويجب التوعية من خلال وسائل الإعلام.

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عرض فني للمواهب الصغيرة تكريم العبقري الصغير مسرح بيت ثقافة تمي الامديد عرض فني قصور الثقافة

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وائل لطفي

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