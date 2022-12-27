الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 5338 عبوة سلع غذائية فاسدة في المحلة الكبرى

ارشيفية
ارشيفية

صادرت مديرية التموين بالغربية، 5338 عبوة سلع غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، معروضة للبيع داخل سوبر ماركت بمدينة المحلة الكبرى، قبل بيعها للجمهور.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى التموين والرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط سوبر ماركت بمدينة المحله الكبرى ملك أحد تجار السلع الغذائية، والتحفظ على كميات من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى 5338 عبوة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية عبارة عن،  شيكولاتة خام ، وحلوى جافه ، ومقرمشات ،وعصائر.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

ضبط مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اليوم عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية سوبر ماركة المحلة

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