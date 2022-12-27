الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

"نيويورك بوست": بيل غيتس سيخسر مئات الآلاف من الدولارات في بيع شقة ابنته

بيل غيتس
بيل غيتس

أفادت صحيفة "نيويورك بوست" أن رجل الأعمال الأمريكي بيل غيتس، طرح شقة للبيع في الشارع الرئيسي بنيويورك كانت مخصصة لابنته جينيفر.


وذكرت الصحيفة أن رجل الأعمال قام بتقييم الشقة بمبلغ أقل مما دفعه عند الشراء.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيل غيتس، اشترى سابقا الشقة في الجادة الخامسة في الشارع الرئيسي بنيويورك، مقابل خمسة ملايين دولار، والآن يطلب 4.75 مليون دولار، وفي حالة البيع، سيخسر بيل غيتس مئات الآلاف من الدولارات.

وذكرت الصحيفة أنه في البداية، اشترى مسكنا لابنته، وكان من المفترض أن تعيش هناك بعد التخرج لكن عكس ذلك، تزوجت وانتقلت إلى منزل أخر.

ووضحت الصحيفة أنه في حالة البيع سيحصل الملاك الجدد على شقة تبلغ مساحتها حوالي 223 مترا مربعا تحت تصرفهم بحيث يوجد بالداخل ثلاث غرف نوم، بنفس عدد الحمامات، ومكتب، ومطبخ والنوافذ تطل على المدينة.

وفي السياق ذاته، اشترى مصمم الأزياء الأمريكي الشهير رالف لورين، شقة جديدة في الجادة الخامسة بنيويورك في أبريل الماضي، بلغت تكلفة الصفقة أربعة ملايين دولار في ذلك الوقت.

وظلت تفاصيل الشراء غير معروفة، لكن لوحظ أن هذه ليست الشقة الأولى لمصمم الأزياء الشهير في الشارع المحدد.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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"نيويورك بوست": بيل غيتس سيخسر مئات الآلاف من الدولارات في بيع شقة ابنته

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