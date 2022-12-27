الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف لغز مقتل سيدة الخير سهير الأنصارى فى البحيرة

قاتل سيدة الخير
قاتل سيدة الخير

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة الخير سهير الأنصاري بأحد الطرق بالبحيرة، وضبط مرتكب الواقعة، حيث تبين أن سائقها وراء ارتكاب الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات في القضية.

وتبين أن المجنى عليها (موظفة "بالمعاش"- مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور) وبها كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وبسؤال كريمتها أفادت بخروج والدتها من المنزل رفقة (سائق) بالسيارة الخاصة بها لتوزيع صدقات للجمعيات الخيرية، حيث أن والدتها عضوة بالجمعيات الخيرية وتقوم بتوزيع الصدقات لتلك الجمعيات مضيفة أنه كان بحوزة والدتها (هاتف محمول – حقيبة يدها - مبالغ مالية - بعض المشغولات الذهبية).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور). 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر باعتياده اصطحاب المجنى عليها لتوصيلها للجمعيات الخيرية، حيث استقلت معه السيارة قيادته "ملاكى" لتوصيلها لإحدى الجمعيات الخيرية التى تتردد عليها لتوزيع أموال الصدقات، وأثناء سيرهما توقف بالسيارة وأوهمها بانتظاره أشخاص قادمين لتسليمه قطع غيار لسيارته، ثم غافلها وقام بالتعدى عليها باستخدام عصى "حديدية"، مما أدى إلى وفاتها، وعقب ذلك بإلقاء جثتها بمكان العثور والاستيلاء على متعلقاتها، وتم بإرشاده ضبط المسروقات وكذا السيارة والعصى المستخدمين فى ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، عقب تحرير المحضر اللازم من قبل أجهزة الأمن وإخطار النيابة العامة التي بدأت التحقيقات.

قاتل سيدة الخير
سيدة الخير سهير الأنصاري أجهزة وزارة الداخلية العثور علي جثة سيدة المشغولات الذهبية النيابة العامة تحرير محضر بوزارة الداخلية جهود أجهزة وزارة الداخلية

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