محافظ الغربية يتفقد الأسواق ومنافذ السلع الغذائية بالمحلة

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع الغذائية بالمنافذ والأسواق بحي أول المحلة وحي ثاني المحلة، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات مستمرة على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها بشكل مبالغ.

وخلال الجولة أكد رحمي ضرورة كتابة الأسعار على السلع وبشكل واضح للجمهور، كما اطمأن على توافر جميع السلع الغذائية، مشددا على رؤساء المدن والأحياء بالتواجد المستمر والمرور اليومي علي الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة.

محافظ الغربية يقوم على مدار الأيام الماضية بجولات صباحية ومسائية بهدف الاطمئنان على الأسواق وتوافر المنتجات مع التشديد على مديريات الصحة والتموين والبيطري بالمرور المستمر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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