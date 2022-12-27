الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد الأسواق ومنافذ السلع الغذائية بالمحلة

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع الغذائية بالمنافذ والأسواق بحي أول المحلة وحي ثاني المحلة، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات مستمرة على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها بشكل مبالغ.

وخلال الجولة أكد رحمي ضرورة كتابة الأسعار على السلع وبشكل واضح للجمهور، كما اطمأن على توافر جميع السلع الغذائية، مشددا على رؤساء المدن والأحياء بالتواجد المستمر  والمرور اليومي علي الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة.

محافظ الغربية يقوم على مدار الأيام الماضية بجولات صباحية ومسائية بهدف الاطمئنان على الأسواق وتوافر المنتجات مع التشديد على مديريات الصحة والتموين والبيطري بالمرور المستمر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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محافظ الغربية يتفقد الأسواق ومنافذ السلع الغذائية بالمحلة إحكام الرقابة على السلع إحكام الرقابة التنمية المستدامة الاستعداد القصوى الاجتماع الدوري

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وائل لطفي

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