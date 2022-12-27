السودانى: مشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة مهم للعراق والمنطقة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الإثنين، أن مشروع ميناء الفاو مهم للعراق والمنطقة.

وأكد السوداني، في كلمة له خلال زيارته مشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "أهمية المشروع من الناحية الاستراتيجية للعراق والمنطقة"، لافتا إلى أن "زيارته تؤكد وضع الميناء وإتمامه على رأس أولويات البرنامج الحكومي".

وأضاف أن "الحكومة تضع كل الإمكانيات من أجل استكمال المشروع ضمن المدّة الزمنية المخطط لها، ووفق المواصفة التي حددتها الجهة الاستشارية".

وأوضح أن "مشروع ميناء الفاو سيترتب عليه نقلة نوعية في اقتصاد العراق، لذلك فإن الحكومة حريصة على تذليل كلّ المعوّقات"، مؤكداً أن جميع الجهات، بما فيها وزارة النقل والمحافظة، تعمل بمثابرة لإنجاحه".

وأشار رئيس مجلس الوزراء للمشاريع المكملة، وفي مقدمتها مشروع القناة الجافّة، لافتا الى انه "سيحقق المنفعة الاقتصادية ودراسة الجدوى المتوخّاة من مشروع ميناء الفاو الكبير".

وتابع أن "المشروع احيل مؤخراً لشركة دايو الكورية لينفذ وفق ما مخطط له"، مؤكداً أنه "5 مشاريع أحيلت لشركة دايو بنسب تنفيذ متفاوتة وحريصون على تذليل المعوقات".

إحباط عملية إدخال مليون حبة مخدرة عبر الحدود العراقية المحاذية للأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق ، اليوم الاثنين، إحباط عملية إدخال مليون حبة مخدرة عبر الحدود العراقية المحاذية للأنبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط عملية دخول مليون حبة مخدرة عبر الحدود العراقية المحاذية لمحافظة الأنبار".

وأضافت، "كما ألقت القبض على ثلاثة تجار عرب الجنسية وناقل للمخدرات من الجنسية العراقية"، لافتة إلى أنه "تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص من أبطال وكالة الاستخبارات ورصد تحركات تلك العصابات الإجرامية والإطاحة بهم بعد نصب كمين محكم لهم في قضاء القائم ضمن محافظة الأنبار".