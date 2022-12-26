الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن سيدة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق السابع بالسلام

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة السلام بالتصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق السابع بإحدى العقارات السكنية بمنطقة السلام عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من المستشفى العام، باستقبال ربة منزل، مصابة بكسور ونزيف داخلى إثر سقوطها من علو، وتوفيت فور وصولها للمستشفى.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين سقوط الضحية من الطابق السابع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نيابة السلام التصريح بدفن جثة سيدة إحدى العقارات بمنطقة السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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التصريح بدفن سيدة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق السابع بالسلام

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