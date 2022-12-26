استشاري مناعة: حقنة البرد قد تسبب العدوى البكتيرية لهذا السبب

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إنه يجب الفصل بين شيئين، لقاح الإنفلونزا، وهو يعتبر عامل وقائي، تزود المناعة وتمنع الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، أن حقنة البرد قد تسبب العدوي البكتيرية لأنها قد لاتناسب كل المرضى، لافتاً إلى أنه في حالة إصابة شخص بعدوى فيروسية من برد أو إنفلونزا أو كورونا، أو يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، يذهب للصيدلية يطلب "الكوكتيل الـ 3 في 1"، أو ما تسمى في المناطق الشعبية بحقنة هتلر.

وأوضح، أن هذه الحقنة عبارة عن مضاد حيوي، حقنة كورتيزون، لافتاً إلى أن العدوى الفيروسية تعالج بالمضاد الحيوي، مبينًا أن أول خطأ يتم ارتكابه هو أن العدوى الفيروسية لا تعالج بالمضاد الحيوي، حيث يتم أخذ المضاد الحيوي بدون داعي، وبالتالي فإن فرط استخدام المضادات الحيوية يؤثر على المناعة ويؤدي إلى نمو جيل من البكتيريا مقاوم للمضادات الحيوية.

ولفت إلى أنه بعد فترة، إذا تعرض المريض للإصابة بعدوى بكتيرية وتناول المضاد الحيوي فلن بؤثر .