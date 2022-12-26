«الحلم يتحقق».. أشرف زكي يكشف تفاصيل افتتاح دار مسنين «القوى الناعمة»

أعرب الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته لاقتراب افتتاح دار المسين الخاصة بالفنانين، قائلًا إن الدار سميت دار مسنين "القوى الناعمة".

وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواطن" على قناة "الحدث اليوم": "أخيرًا الحلم يتحقق غدا الساعة 12 ظهرًا في مدينة 6 أكتوبر"، وهو موعد افتتاح الدار.

وأردف، أن دار المسنين الخاصة بالفنانين حلم قديم، مشيرًا إلىأن الشيخ سلطان القاسمي تبرع بمبلغ الدار كله.

وكشف أنه سيتم غدًا تكريم لأشرف عبدالغفور، نقيب المهن التمثيلية السابق، والذي بدأ العمل في الدار في عهده، وذلك وسط جمع كبير من فناني مصر.

وأشار إلى أن الدار تضم 40 غرفة فردي، ومطعم كبير، وجيمنازيوم، ومكتبة، وعيادات طبية.

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