أشرف زكى يكشف موعد افتتاح دار المسنين.. ويرد على الهجوم على السقا

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، موعد افتتاح دار مسنين للفنانين وذلك للمرة الأولى.

وقال أشرف زكي خلال حلقة برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الافتتاح سيكون يوم 27 ديسمبر الجاري، موجهًا رسالة شكر للدكتور سلطان القاسمي، المتبرع للدار.

وأشار إلى أنه تم دعوة وزيرة الثقافة ووزيرة التضامن، وكبار الشخصيات والوزارء سيتم دعوتهم لحضور الافتتاح.

المعاشات

وعن رفع معاشات النقابة قال: "المعاش مشكلته أننا كنقابة هي الوحيدة اللي دخلها من أعضائها نأخذ من الشعبة 2% والنقابات الأخرى القانون يعطيها موارد أخرى وتقدمنا بتعديل لمشروع القانون وإن شاء الله يتعدل".

الهجوم على أحمد السقا بسبب مسرحية “سيدتي الجميلة”

كما رد خلال الحلقة على سبب لهجوم على الفنان أحمد السقا بسبب مسرحية "سيدتي الجميلة"، مؤكدًا أنها لاجرأة ولا مغامرة من أحمد السقا، ولكن السيناريست أيمن بهجت قمر، يريد أن يوثق أعمال والده الفنان بهجت قمر، وقدم سيدتي الجميلة من أجل ذلك، داعيًا الناس ان تراها أولاد وتحكم.

وأكد أن الهجوم من عائلتي الفنان فؤاد المهندس، وابنة الفنانة شويكار، أن سبب هجومهم ما تصدر لهم عن المسرحية، موضحًا أن تقديم أعمال قديمة هو اعتراف بأن هؤلاء نجوم عظام.