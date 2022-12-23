أشرف زكى يكشف موقفه من حلا شيحة حال طلبها العودة للفن ثانية

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، موقفه من عودة الفنانة حلا شيحة للفن مرة أخرى، بعد الاعتزال وبعد التصريح الذي سبق وأدلى به.

سبب تصريحه السابق عن حلا شيحة

وقال خلال خلال حلقة برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إنه صرح قبل ذلك برفضه إعطاء تصريح تمثيل للفنانة حلا شيحة حال طلبها العودة إلى عالم الفن بعد تصريحاتها عن التمثيل والفنانين ولكنه يرى أن قراره وقتها كان انفعاليًا وبعد قليل أصبح أكثر هدوءًا وحكمة وتأملًا في اتخاذ القرار.

وكشف أشرف زكي، عن موقفه الحالي حال طلب حلا شيحة الحصول على تصريح للعودة التمثيل، قائلا: "لو هي موجودة حاليًا وعايزة تصريح هستشير أهل الفن الأول وأهل الفن طيبين".

وأكد الفنان أشرف زكي، أنه يتحرك لجميع الممثلين ولكن الفنانين المشاهير هم الذين تحوطهم الأضواء، قائلا: "عمرنا ما تأخرنا على حد من الفنانين وأنا لا أتاجر بأوجاع الناس".