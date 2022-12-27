الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفضل تطبيقات الصحة واللياقة البدنية لمستخدمي «أندرويد»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لم يعد في الوقت الحاضر، الحفاظ على لياقتك وصحتك أمرًا ذا أهمية كبيرة، ونفس الشيء يفكر المرء في الانضمام إلى نادٍ للياقة البدنية، والذهاب إلى دروس اليوجا، والتسجيل في صالة الألعاب الرياضية، والقيام بالكثير من الأشياء الأخرى. 

ولكن منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، فإن زيارة صالة الألعاب الرياضية أو مركز اللياقة البدنية أمر محفوف بالمخاطر للغاية، وبالتالي يمكنك تنزيل تطبيق للصحة واللياقة البدنية على هاتفك الذكي وتتبع أنشطتك، وفيما يلي قائمة بتطبيقات الصحة واللياقة البدنية الشائعة التي يمكنك تنزيلها على هاتف Android وفقًا لما ذكره موقع « gadgetsnow».

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جوجل فيت:

تم إنشاء Google Fit بواسطة Google، وهو تطبيق جدير بالثناء لتتبع التمارين الرياضية، حيث يحدد التطبيق سرعة المستخدمين وطولهم وطريقهم ومشيهم وجريهم وأنشطتهم الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ التطبيق ببيانات عدد الخطوات التي تم اتخاذها والسعرات الحرارية المحروقة.

اليوجا اليومية:

يمكن لأولئك الذين يمارسون اليوجا بانتظام تنزيل هذا التطبيق والحصول على النصائح والاختلافات اليومية، علاوة على ذلك، يوفر التطبيق إرشادات مع نصائح ومؤقتات لتتبع جلسة التمرين وليس هذا فقط، فالتطبيق يشتمل على مقطع صوتي يجعل المستخدم يركز أكثر.

JEFIT:

إنه ليس مجرد تطبيق لتتبع اللياقة البدنية ولكنه أيضًا مدرب رياضي، حيث يحصل المستخدمون على خطة لياقة مجانية تساعد في البقاء نشطين، حيث يشتمل التطبيق على 1300 تمرين تفصيلي.

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هيلثيفاي مي:

يساعدك التطبيق في الوصول إلى أهدافك الصحية واللياقة البدنية، حيث يسهل تعقب التمرين، تعقب فقدان الوزن ونسبة المياه، بالإضافة إلى النوم، حيث يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى مقاطع فيديو التمارين المنزلية بدون معدات والتي تتضمن تمارين لكامل الجسم وتمارين اليوجا.

«ماي فيتنس بال»

إنه أحد أفضل تطبيقات اللياقة التي تساعدك في إنقاص الوزن، حيث يرشدك إلى ما تأكله وما لا تأكله، يضم التطبيق قاعدة بيانات لأكثر من 6 ملايين منتج غذائي وعدد السعرات الحرارية التي تحتويها.

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