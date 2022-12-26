الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وكيل «تضامن النواب» يُشارك الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد (صور)

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

حضر النائب أحمد فتحي، وكيل أول لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قداس عيد الميلاد المجيد بعدد من كنائس مدينة نصر ومصر الجديدة.

وقدم النائب أحمد فتحي، التهنئة لكل من: الأنبا ابراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر، والمطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب بولان كواسى، راعيً الكنيسة بازيليك السيدة العذراء بمصر الجديدة، والأب نبيل رفول راعي كنسبة القديس مارون المارونية بمصر الجديدة، وماهر عدلي منسق عام كنائس مدينة نصر ومصر الجديدة.

كما قدم فتحي، التهاني لجميع الإخوة الأقباط، داعياً الله -عز وجل- أن يجعله عاماً سعيدًا مباركاً على الشعب المصري العظيم كله، وأن ينعم علينا فيه بالخير والنماء والازدهار .

وأكد وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس، أن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويعملون معًا لتحقيق التنمية الحقيقية فى شتى المجالات من أجل رفعة شأن هذا الوطن.

اقباط الكاثوليك التنمية الحقيقية الكنيسة اللاتينية بمصر النائب أحمد فتحي بطريرك الاقباط الكاثوليك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

سعر اليورو اليوم في مصر 2022 وأسعار العملات الأجنبية

موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد" على قناة "dmc" الفضائية

الكهرباء تنتهي من سداد 92% من إجمالي مسحوبات المواد البترولية لعام 2022

خطوات تفعيل منصة الامتحان الإلكتروني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام

بعد البحث عنها.. تعرف على قيمة زيادة المعاشات من شهر يناير 2023

عاصفة «القرن» الثلجية تخلف نحو 50 قتيلا في الولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا