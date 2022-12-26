وكيل «تضامن النواب» يُشارك الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد (صور)

حضر النائب أحمد فتحي، وكيل أول لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قداس عيد الميلاد المجيد بعدد من كنائس مدينة نصر ومصر الجديدة.

وقدم النائب أحمد فتحي، التهنئة لكل من: الأنبا ابراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر، والمطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب بولان كواسى، راعيً الكنيسة بازيليك السيدة العذراء بمصر الجديدة، والأب نبيل رفول راعي كنسبة القديس مارون المارونية بمصر الجديدة، وماهر عدلي منسق عام كنائس مدينة نصر ومصر الجديدة.

كما قدم فتحي، التهاني لجميع الإخوة الأقباط، داعياً الله -عز وجل- أن يجعله عاماً سعيدًا مباركاً على الشعب المصري العظيم كله، وأن ينعم علينا فيه بالخير والنماء والازدهار .

وأكد وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس، أن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويعملون معًا لتحقيق التنمية الحقيقية فى شتى المجالات من أجل رفعة شأن هذا الوطن.