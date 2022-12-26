الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: افتتاح مجمع صناعات «أبو رواش» رسالة رئاسية لطمأنة المواطن

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

أشادت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعددٍ من المشروعات الجديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بمحافظة الجيزة.

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن افتتاح مصانع انتاج الغاز الطبيعي ومحطة توليد الطاقة الثلاثية، يعكس مدي قوة الدولة وتوازنها، وإشارة على قدرة الدولة لإطلاق المشروعات القومية الضخمة لتحقيق أعلي مراحل التنمية، واعتبرتها رسالة من الرئيس السيسي لطمأنة المواطن المصري الواعي.

وتابع “محروس”، أن حديث الرئيس السيسي كشف التحديات التي تواجهها الدولة في ظل الأزمات العالمية لاسيما الأزمة الاقتصادية وايضًا يعكس  لنا جهود الدولة في العمل علي جميع المحاور التنموية لتحقيق نقلة اقتصادية في إطار رؤية مصر 2030.

واستكملت عضو تنسيقية الشباب،  أن الدولة تسير وفق خطة ممنهجة حيث أن اعتبار محطة توليد الطاقة الثلاثية التي تم افتتاحها اليوم الأول من نوعها علي مستوي الجمهورية، سوف يعمل علي سد فجوة من الاحتياجات علي كافة الأصعدة لما توفره من سبل دعم في أكثر من مجال.

وأشارت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن كل هذه الجهود سوف يكون لها مردود اقتصادي واجتماعي علي المواطنين والدولة المصرية.

النائبة مرثا محروس لجنة الاتصالات مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع الصناعات الكيماوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.. تحالف العمل الأهلى يُلبى احتياجات السيدة «نوال حسن»

لمروره بأزمة نفسية.. مدرس تربية فنية ينهى حياته بمحافظة الفيوم

وكيل «تعليم دمياط» يشهد فعاليات إطلاق الملتقى الفني لاتحادات الطلاب

الأمن يكشف مفاجأة فى فيديو تعذيب شاب لأمه المسنة فى الغربية

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل

نائب رئيس الوزراء الأفغاني ينفى ممانعة طالبان في حصول الفتيات على التعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا