برلمانية: افتتاح مجمع صناعات «أبو رواش» رسالة رئاسية لطمأنة المواطن

أشادت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعددٍ من المشروعات الجديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بمحافظة الجيزة.

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن افتتاح مصانع انتاج الغاز الطبيعي ومحطة توليد الطاقة الثلاثية، يعكس مدي قوة الدولة وتوازنها، وإشارة على قدرة الدولة لإطلاق المشروعات القومية الضخمة لتحقيق أعلي مراحل التنمية، واعتبرتها رسالة من الرئيس السيسي لطمأنة المواطن المصري الواعي.

وتابع “محروس”، أن حديث الرئيس السيسي كشف التحديات التي تواجهها الدولة في ظل الأزمات العالمية لاسيما الأزمة الاقتصادية وايضًا يعكس لنا جهود الدولة في العمل علي جميع المحاور التنموية لتحقيق نقلة اقتصادية في إطار رؤية مصر 2030.

واستكملت عضو تنسيقية الشباب، أن الدولة تسير وفق خطة ممنهجة حيث أن اعتبار محطة توليد الطاقة الثلاثية التي تم افتتاحها اليوم الأول من نوعها علي مستوي الجمهورية، سوف يعمل علي سد فجوة من الاحتياجات علي كافة الأصعدة لما توفره من سبل دعم في أكثر من مجال.

وأشارت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن كل هذه الجهود سوف يكون لها مردود اقتصادي واجتماعي علي المواطنين والدولة المصرية.