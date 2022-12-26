الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

عضو «صناعة النواب»: مبادرة «ابدأ» أنهت أزمات 3 آلاف مصنع مؤخرًا

النائب علاء قريطم
النائب علاء قريطم

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» من المبادرات الرئاسية المتوقع لها تحقيق طفرة صناعية واقتصادية كبري ضمن خطوات الدولة لتوطين الصناعة وتوفير احتياجات السوق وزيادة القدرة التنافسية وتحسين الإنتاجية، من أجل الوصول لصادرات بقيمة 100 مليار دولار.

واضح “قريطم” في تصريحات له، أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة “ابدأ” عام 2019 بالتزامن مع إطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تحقيقًا للتكامل بينهما، وجاءت البداية بإقامة مجمعات صناعية داخل "حياة كريمة"، بالإضافة لبناء وحدات اقتصادية تضمن استدامة المشروع، و تنمية العنصر البشري لتوفير فرص العمل للشباب، موضحًا أن القائمين علي المبادرة  نجحوا في حل العقبات التي تواجه 3 آلاف مصنع خلال الفترة الماضية.

وشدد عضو لجنة الصناعة أن إطلاق مبادة “ابدأ” لتوطين الصناعة المصرية، و انطلاقًا من إدراك أهمية الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية؛ كونها المحرك الأساسي الذي يضمن الاستغلال الأمثل والأكثر كفاءة للموارد، ما يضمن أن “ابدأ” ستدفع وبقوة قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة، لتصبح سوقًا جاذبة للاستثمار يصدر منتجاته وينافس بها في الأسواق العالمية.

النائب علاء حمدي قريطم لجنة الصناعة مجلس النواب المبادرة الوطنية تطوير الصناعة المصرية المبادرات الرئاسية احتياجات السوق المصري

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