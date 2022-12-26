منح 36 درجة علمية.. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة جامعة دمياط

عقد مجلس إدارة جامعة دمياط اليوم الإثنين، جلسته رقم 187 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وتولى أمانة سر الجلسة سارة شنشن مدير عام الموازنة والحسابات.

واستهل رئيس الجامعة، الجلسة بتقديم التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما وجه التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد.

ووجه مجلس الجامعة رسالة دعم لمصابي حادث جامعة حورس متمنيًا لهم السلامة والشفاء العاجل.

وأصدر مجلس إدارة الجامعة مجموعة من القرارات شملت:

- منع أي شخص من داخل الجامعة بالتنسيق أو التواصل مع أي جهة خارج الجامعة دون موافقة رئيس الجامعة بإعتباره السلطة المختصة وبخاصه فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية حيث قرر المجلس حظر اي شخص داخل الجامعة أن يتعامل مع اي جهة خارج الجامعة دون موافقة رئيس الجامعة

- الموافقة على قبول الإهداء المقدم من العاملين بالجهاز الإداري بالإدارة العامة لجامعة دمياط على روح المرحوم الأستاذ رضا عبد الحميد مدير إدارة كادر خاص السابق، وهو عبارة عن كولدير مياه، لوضعه داخل مبنى الإدارة العامة ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة .

- منح 23 درجة ماجستير، وتعين مدرس مساعد و4 مدرسين جدد ومنح اللقب العلمي لـ5 أستاذ مساعد ومنح 13 درجة دكتوراه.