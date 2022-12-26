الشوط الأول.. نيوكاسل يونايتد يضرب ليستر سيتى بثلاثية نظيفة

تقدم نيوكاسل يونايتد على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 3-0، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة الـ17 بالدوري الإنجليزي.



تقدم مبكرًا نيوكاسل في النتيجة عن طريق كريس وود من ركلة جزاء في الدقيقة 3، وضاعف النتيجة ميجيل ألميرون في الدقيقة 7 بالهدف الثاني بعد جملة رائعة مع برونو جيماريش أنهاها الأول بنفسه في شباك داني وورد.



واختتم البرازيلي جولينتون أهداف نيوكاسل في الدقيقة 32 برأسية متقنة، بعد ركلة ركنية نفذها كيران تريبير.



وفي نفس مباريات الساعة الخامسة، تقدم برايتون ألبيون على نظيره ساوثهامبتون بهدفين نظيفين وفولهام على كريستال بالاس بهدف نظيف وأخيرًا تعادل وولفرهامبتون مع إيفرتون بهدف لكل فريق.

تشكيل ليستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليستر سيتي الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد على النحو التالي:

في حراسة المرمى: داني وارد

خط الدفاع: تيموي كاستاني - فوت فايس – لوك توماس - دانيل أمارتي

وسط الملعب: بوباكاري سوماري - يوري تليمانس - دوسبيري هال - دنيس برات

خط الهجوم: هيرفي بارنس - باتسون داكا

في المقابل، أعلن إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، عن تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل نيوكاسل يونايتد الأساسي لمواجهة ليستر سيتي كالآتي:

في حراسة المرمى: نيكولاس بوب

خط الدفاع: كيران تريبيير - فابيان شار – سفين بوتمان – دان بيرن

خط وسط الملعب: شون لونجستاف - برونو جيماريش - جو ويلوك

في خط الهجوم: ميجيل ألميرون – جويلينتون – كريس وود

ويتواجد فريق ليستر سيتي حاليًا في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بعد خوض 15 جولة حتى الآن.

بينما يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، خلف كلًا من أرسنال ومانشستر سيتي أصحاب المركزين الأول والثاني.