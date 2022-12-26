الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

محافظ أسوان يؤكد على أهمية استثمار التحول الرقمى فى إبراز جهود الدولة

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الإثنين،  وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة اللواء عصام خضر مستشار رئيس المركز والمشرف على قطاع موارد البيانات. 

وأكد “عطية”على أهمية استثمار التحول الرقمى فى إبراز جهود الدولة، بجانب توفير البيانات المدققة لدعم إتخاذ القرار، بالإضافة إلى التأمين والرقابة على تداول البيانات والمعلومات من خلال القنوات الرسمية. 

وأشاد محافظ أسوان بجهود مركز المعلومات بمجلس الوزراء فى دعم وتأهيل التجارب الناجحة للتحول الرقمى حيث أصبح لمحافظة أسوان مركزاً متكاملاً، ومدعماً بأحدث التجهيزات التكنولوجية، كما يضم العديد من الكوادر البشرية المؤهلة مما ساهم فى إخراج التطبيقات المستحدثة مثل عين المواطن، وشهادة مخالفات البناء وعوائد التصالح وإدارة أصول وإيرادات الدولة والمنصة التفاعلية للتدريب، بالإضافة إلى إدارة الإعلانات. 

حضر الاجتماع العميد أحمد دنش، مدير عام مركز المعلومات والتحول الرقمى، حيث بحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والمركز من خلال إعداد إصدارات وأفلام بنظام الجرافيك والـ 3D لعدد من المشروعات الإستثمارية والمستقبلية فى مقدمتها مشروع إقامة أكبر منطقة لوجستية بمنطقة كركر للاستفادة من مزايا المحافظة في تصدير المنتجات المصرية للأسواق الإفريقية، و إصدارات الهوية البصرية والعلاقات الدولية والمبادرات الرئاسية ، فضلاً عن الطفرة التنموية التى شهدتها أسوان متمثلة فى مشروعات بكافة محاور العمل العام. 

ونقل اللواء عصام خضر، تحيات رئيس المركز أسامة الجوهرى، وأثنى على جهود المحافظة فى مجال التحول الرقمى والذى أصبح نموذجاً يحتذى به لباقى المحافظات، معرباً عن ترحيبه بالعمل المشترك فى مجالات التعاون المقترحة، بجانب التخطيط لتنظيم ورش عمل فى هذا المجال المستقبلى، علاوة على إمكانية تطبيق الميكنة الإلكترونية فى عدد من قطاعات الخدمات مثل التربية والتعليم .

أسوان التحول الرقمي الهوية البصرية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الكوادر البشرية العلاقات الدولية بمجلس الوزراء دعم اتخاذ القرار

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