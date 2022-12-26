الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. انطلاق فعاليات مؤتمر «الثقافة والمثقفون.. آفاق جديدة» بمكتبة الإسكندرية

مؤتمر الثقافة والمثقفون..
مؤتمر "الثقافة والمثقفون.. آفاق جديدة" بمكتبة الإسكندرية

يفتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، غدًا الثلاثاء مؤتمر "الثقافة والمثقفون.. آفاق جديدة"، على مدار يومين، لمناقشة رؤى مستقبلية للثقافة المصرية بالإضافة إلى دور مكتبة الإسكندرية في نشر الثقافة محليا وإقليميا وعالميا.

 ويتحدث خلال المؤتمر، كوكبة من المثقفين المصريين في مقدمتهم الدكاترة صابر عرب وهشام عزمي وعبد المنعم سعيد وجيهان زكي وحسن طلب ونهلة إمام، وأنور مغيث وسعيد المصري وحسين حمودة وأحمد مجاهد ووائل فاروق وحنا جريس ومصطفي جاد وأشرف منصور وعدد من الأدباء والنقاد مثل يوسف القعيد وسلوى بكر، وسيد محمود وغيرهم.   

يأتي المؤتمر في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بالتواصل مع قطاعات واسعة من المثقفين ذوي التخصصات والاهتمامات الثقافية المتنوعة، وسيشمل المؤتمر عددا من الجلسات المتوازية التي تناقش قضايا الأدب والفن، والإنتاج الفكري والفلسفي، وحماية التراث المادي وغير المادي، إلى جانب الثقافة المصرية في أبعادها الإقليمية والدولية. 

ويشارك في فعاليات المؤتمر عدد من الشخصيات العامة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفضلا عن أساتذة الجامعات والمهتمين بالعمل الأكاديمي والبحثي.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية، الثلاثاء، في بيت السناري، ندوة لمناقشة ديوان "ملتزم الصمت" للشاعر أحمد خطاب،  في تمام السادسة مساء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.
يناقش الديوان الشاعر د. عادل محمد ويدير المناقشة الشاعر كريم ماهر. تدور فكرة الديوان حول فلسفة الصمت، وحكمة الصمت، التي تحمل معاني كثيرة وتأويلات عديدة.

تأتي الندوة في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بمتطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.

الثقافة والمثقفون آفاق جديدة مكتبة الاسكندرية مؤتمر نشر الثقافة قضايا الأدب والفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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