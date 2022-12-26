«الرعاية الصحية» تبحث التعاون مع مجموعة كندية فى مجال تدريب الأطباء المصريين

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيارة لمجموعة إنتر هيلث كندا، ومدينة الملك فهد الطبية، في ختام زيارته للمملكة العربية السعودية.

والتقى الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارة مجموعه إنتر هيلث، مع القيادات والمسئولين والممثلين عن المجموعة، التي تعد إحدى المجموعات الرائدة في إدارة وعمليات الرعاية الصحية، وخبراء الرعاية الصحية عالميا في الاستشارات وتوفير حلول رعاية صحية مستدامة، ورائده في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية.

واطلع السبكي على أحدث التكنولوجيات والتجهيزات للمنشآت الصحية، فضلًا عن التعرف على نظم إدارة دوره الإيرادات والحلول الفعالة من حيث التكلفة وتلبية معايير الجودة الدولية في الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للخدمة الأولية والثانوية والثالثية.

وناقش، خلال اللقاء مع إنتر هيلث، سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الرعاية الصحية المتقدمة، وكذا تدريب الأطباء المصريين العاملين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في كندا، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمارات الكبرى بمجال الرعاية الصحية في مصر، وخاصة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعد ما أتاحته المنظومة من فرص استثمارية واعدة بهذا المجال.

ورافق رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال زيارته لمجموعه إنتر هيلث كندا، كل من الدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمد الجمعة، عضو مجلس إدارة إنتر هيلث كندا، والدكتور معتق الشهراني، المدير التنفيذي لإنترا هيلث، وإسلام دردس، مدير مكتب السعودية لإنترا هيلث كندا، وفايز الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة صلات لحلول الأعمال، وأحمد عماد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة صلات لحلول الأعمال.

وأعقب ذلك، زيارة الدكتور أحمد السبكي، لمدينه الملك فهد الطبية، حيث قام بجولة داخلها التي تعد من أكبر المدن الطبية المستقلة في الشرق الأوسط، وتعمل بطاقة سريرية 1200 سرير، وتضم أربعة مستشفيات وهى "المستشفى الرئيسي، النساء التخصصي، الأطفال، التأهيل"، كما تضم أربعة مراكز وهم "الملك سلمان لطب وجراحة القلب، العلوم العصبية، مركز الأورام، المركز التخصصي للسكري والغدد الصم".

كما اطلع خلال زيارته لمدينة الملك فهد الطبية، على خدمات الرعاية الطبية المقدمة على أحدث مستوى للمرضى، والتقنيات والتجهيزات الطبية فائقة الأداء، وطرق نشر الوعي والتثقيف الصحي للوقاية من الأمراض، كما اطلع على نظم التحويل الإلكتروني، والتسجيل الطبي الإلكتروني للمرضى، والمعاملات الإلكترونية، فضلًا عن النماذج الإلكترونية المتطورة للتطوع والأبحاث الطبية.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته لمدينه الملك فهد الطبية، كل من الدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفايز الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة صلات لحلول الأعمال، وأحمد عماد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة صلات لحلول الأعمال، وعبدالرحمن عبدالكريم، الأمين العام لصندوق الإيرادات المالية، وتركي محمد الثبيتي، مدير إدارة المشاريع ورئيس قسم الخدمات الطبية الخاصة، والدكتور موسى الحربي، المدير التنفيذي للشئون الطبية، وسلطان الشهراني، مدير الإدارة المالية والشئون الإدارية، ومختار أحمد الشنقيطي، مدير الإدارة التنفيذية للشئون القانونية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرصه على زيارة المجموعات والمدن الطبية الكبرى، مشيرًا إلى أهمية ذلك في تبادل الخبرات والاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية وتطبيق التكنولوجيا الرقمية والحلول المبتكرة، وفتح مجالات التعاون من أجل تطبيق أحدث مفاهيم الإدارة والتكنولوجيا في الرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وكذا تشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بتلك المحافظات.

وتابع: أن هذا يوفر المزيد من الرعاية الفائقة والالتزام بالجودة الشاملة في خدمات الرعاية الصحية المقدمة، لتحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، العلاقات المصرية السعودية، والتعاون في شتى المجالات، ولا سيما مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا ما شهده من تطور خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، ولافتًا إلى مزيد من التعاون بين الجانبين المصري والسعودي خلال الفترة القادمة، من أجل تحقيق نتائج ملموسة ترتقي بمستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة في البلدين.