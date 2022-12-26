بعد حديث السيسي عنه.. محامية تكشف أهمية قانون الأحوال الشخصية

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحديث عن الزواج خلال افتتاح مصنعين بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش في الجيزة، موضحًا أهم شروط عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وأكدت المحامية أميرة أبو العز، أهمية طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، موضحًة أن الهدف منه معرفة الجميع بأهمية إضافته، وتغييره للقانون المعمول به، خاصة وأنه يحظى بدعم رئاسي للانتهاء منه سريعا.

وقالت أبو العز في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة طالما طالب به المجتمع المصري وكأن لابد من نظره له، أما بالنسبة للجنة المقترحة من رئيس الجمهورية فهي ضرورة للتطور المجتمعي المستهدف ولتتظيم المجتمع وهو ما يستخدم في جميع الدول".

وأشارت إلى أن “بعد حالات الطلاق المتزايدة يوميا فلابد من أن يوجد فترة زمنية كافية حتي يتم التعارف بين الزوجين والتأقلم، وتحديد إذا كانوا يستطيعون الاستمرار في الحياة كزوجين أم لا وبالتالي نتجنب العديد من التكدس بالمحاكم من قضايا النفقة والحضانة والمصاريف الدراسية إلى آخره كما أننا سنتجنب أطفال الشوارع”.

أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية