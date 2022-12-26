الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد حديث السيسي عنه.. محامية تكشف أهمية قانون الأحوال الشخصية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحديث عن الزواج خلال افتتاح مصنعين بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش في الجيزة، موضحًا أهم شروط عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وأكدت المحامية أميرة أبو العز، أهمية طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، موضحًة أن الهدف منه معرفة الجميع بأهمية إضافته، وتغييره للقانون المعمول به، خاصة وأنه يحظى بدعم رئاسي للانتهاء منه سريعا.

وقالت أبو العز في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة طالما طالب به المجتمع المصري وكأن لابد من نظره له، أما بالنسبة للجنة المقترحة من رئيس الجمهورية فهي ضرورة للتطور المجتمعي المستهدف ولتتظيم المجتمع وهو ما يستخدم في جميع الدول".

وأشارت إلى أن “بعد حالات الطلاق المتزايدة يوميا فلابد من أن يوجد فترة زمنية كافية حتي يتم التعارف بين الزوجين والتأقلم، وتحديد إذا كانوا يستطيعون الاستمرار في الحياة كزوجين أم لا وبالتالي نتجنب العديد من التكدس بالمحاكم من قضايا النفقة والحضانة والمصاريف الدراسية إلى آخره كما أننا سنتجنب أطفال الشوارع”.

أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية

  • وجود لجنة برئاسة قاضي لإتمام عقد الزواج.
  • إجراء الكشف الطبي ما قبل الزواج.
  • كما يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات.
  • الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج
  • عادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق
  • توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
الأحوال الشخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيد رئيس الجمهورية الزواج والطلاق الشخصية

رئيس التحرير

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