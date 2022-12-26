التشكيل الرسمى لمباراة ليستر سيتى ونيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى

أعلن بريندان رودجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة نيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويستعد فريق ليستر سيتي لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام الخامسة مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليستر سيتي الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد على النحو التالي:

في حراسة المرمى: داني وارد

خط الدفاع: تيموي كاستاني - فوت فايس – لوك توماس - دانيل أمارتي

وسط الملعب: بوباكاري سوماري - يوري تليمانس - دوسبيري هال - دنيس برات

خط الهجوم: هيرفي بارنس - باتسون داكا

في المقابل، أعلن إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل نيوكاسل يونايتد الأساسي لمواجهة ليستر سيتي كالآتي:

في حراسة المرمى: نيكولاس بوب

خط الدفاع: كيران تريبيير - فابيان شار – سفين بوتمان – دان بيرن

خط وسط الملعب: شون لونجستاف - برونو جيماريش - جو ويلوك

في خط الهجوم: ميجيل ألميرون – جويلينتون – كريس وود

ويتواجد فريق ليستر سيتي حاليًا في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بعد خوض 15 جولة حتى الآن.

بينما يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، خلف كلًا من أرسنال ومانشستر سيتي أصحاب المركزين الأول والثاني.