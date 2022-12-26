طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن عدم إعادة تشكيل مجالس أمناء وآباء ومعلمين المدارس

وجه النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه لوزير التربية والتعليم بشأن عدم إعادة تشكيل مجالس أمناء وآباء ومعلمين المدارس والإدارات التعليمية وعدم تفعيل دورها.

وقال “عبدالعزيز” في بيانه: في إطار الدور الرقابي للنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدم النائب محمد عبد العزيز بطلب إحاطة للسيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في شأن عدم إعادة تشكيل مجالس أمناء وآباء ومعلمين المدارس والإدارات التعليمية وعدم تفعيل دورها.

وجاء نص طلب الإحاطة كالآتي:

طلب إحاطة

السيد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

تحية طيبة وبعد

عملاً بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب الإحاطة الآتي نصه، موجهًا إلى:

السيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

في شأن (عدم إعادة تشكيل مجالس أمناء وآباء ومعلمين المدارس والإدارات التعليمية وعدم تفعيل دورها)

وأضاف طلب الاحاطة الذي حصلت الدستور على نسخة منه: تمثل مجالس أمناء المدارس والإدارات التعليمية طبقا لقانون التعليم أهمية كبيرة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية، وتقوم على تحقيق التواصل بين الآباء والمعلمين وإدارة المدرسة وتحقيق الديمقراطية من أجل المشاركة في حل أي مشكلات تعيق العملية التعليمية، وحدد القانون والقرارات الوزارية المنظمة شروط لاستمرار أعضاء هذه المجالس في عضويتهم وكيفية اختيارهم و ممارستهم لاختصاصهم، لكنه ومنذ فترة طويلة لم يحدث إعادة تفعيل لهذه المجالس ولا إعادة تشكيلها رغم فقدان الكثير من أعضائها شروط عضويتهم الواردة في القانون أو القرارات الوزارية.

ولذلك أرجو إحالة طلب الإحاطة المقدم إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشته.