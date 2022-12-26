حميد الشاعرى وهشام عباس وأكرم حسنى يفاجئون الجمهور فى رأس السنة

انتهى الثلاثي حميد الشاعري وهشام عباس وأكرم حسني من تجهيز مفاجأة جيددة للجمهور لإطلاقها في موسم رأس السنة بعد أيام قليلة بعد تحضيرات على مدار الأسابيع الماضية.

أغنية السهر والانبساط في رأس السنة

المفاجأة الجديدة هي عبارة عن أغنية جديدة لحميد الشاعري وهشام عباس ويتعاون فيها الثنائي مع الفنان أكرم حسنى في أغنية جديدة باسم "السهر والانبساط" من كلمات أكرم حسني وألحان مصطفى العسال ومن المقرر طرحها في موسم رأس السنة.

وأطلقت الشركة المنتجة بوستر تشويقيا للأغنية الجديدة تواجد فيها الثلاثي ووقف أكرم حسني بشكل كوميدي في الأغنية الجديد ومن المقرر أن تحمل الأغنية مفاجآت عديدة تتكشف خلال الساعات القليلة القادمة.

كما تم تصوير فيديو كليب للأغنية بإدارة المخرج هادي الباجوري الذي يقدمها بإيقاع مبهج يتناسب مع رأس السنة.

وقال الفنان والملحن حميد الشاعري، إن محمد منير هو من غنى أول لحن له في حياته، وهو أقرب الأصدقاء إليه.

وأضاف “الشاعري” خلال لقائه ببرنامج “أنغام”، المذاع عبر فضائية dmc، أن أغنية الطريق هي أول أغنية لحنها الفنان حميد الشاعري، وغناها النجم محمد منير، وكانت كلمات عبدالرحيم منصور.

وتابع الفنان حميد الشاعري: "بعد عبدالحليم الله يرحمه، كنت بعشق منير، جمعتني به ذكريات جميلة جدا، وكنت بحبه أوي، وحبيته أكتر لما قابلته، حيث فوجئت بنفس الشخصية التي كنت أتخيلها وأنا في لندن".

وأردف: "منير قارئ جيد جدًا، كما أنه بارع في قراءة الحالة والتعبير عنها بشكل صحيح".

وأكد أن الفنان محمد منير كان محظوظا جدًا، حيث كان معه الأستاذ فؤاد حداد، وعبدالرحيم منصور، صلاح جاهين، كمال الطويل.

وأشار حميد الشاعري، إلى أنه تقابل مع كمال الطويل، معقبًا: "بموت فيه"، متابعاً: "ابنه زياد الطويل صديقنا وهو ملحن هايل لكن يحتاج إلى أن ينشط نفسه، لأنه كسول بعض الشىء".