الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القوى العاملة بالإسكندرية توفر فرص عمل لـ5214 منهم 145 «قادرون باختلاف»

القوى العاملة بالإسكندرية
القوى العاملة بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة برئاسة المستشار مدحت الغمراوي، قامت بتعيين 5214شاباً منهم 145 «قادرون باختلاف» بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش للمواطنين ورعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.

وأوضح «الشريف» أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تعمل على تحقيق ذلك، مشيرا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم والعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان.

وأضاف أن إجراءات التعيين تتم من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 11192 راغب عمل منهم 258 «قادرون باختلاف»، فضلا عن توفير 426 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

قادرون باختلاف تعيين 5214شابا مديرية القوى العاملة الإسكندرية ذوي الهمم اجراءات التعيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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