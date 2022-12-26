مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة ربع نقل بالشرقية

لقيت طفلة مصرعها، أسفل عجلات سيارة ربع نقل، بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على جثتها تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل مستشفى الصالحية الطفلة “ جبيبة.ا.ع”، 10 سنوات، مقيمة أمين باشا، دائرة الصالحية بمحافظة الشرقية، “ جثة هامدة ”، وتبين مصرعها بعد أن صدمتها سيارة ربع نقل، على كوبرى الكسارة بالصالحية.

تم التحفظ على جثتها تحت تصرف النيابة العامة.

وفى سياق متصل، لقيت طفلة مصرعها، أسفل عجلات سيارة مسرعة، بدائرة مركزالزقازيق، وتم نقل جثتها لمستشفى الزقازيق العام.

استقبل مستشفى الزقازيق العام “ريتاج.ت.ال”، 7 سنوات، مقيمة بكفر الحصر بدائرة مركز الزقازيق، “جثة هامدة ”، وتبين وفاتها بعد أن صدمتها سيارة مسرعة بطريق “كفر الحصر - الزقازيق”، وتم نقلها عن طريق الأهل لمستشفى الزقازيق العام.

و جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

كما لقى طفل مصرعه، بعد أن صدمه حفار، بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

حيث استقبل مستشفى أولاد صقر المركزي "محمد. ال. س"، 14 عام، مقيم مركز أولاد صقر، بمحافظة الشرقية "جثة هامدة "، وتبين مصرعه بعد أن صدمه حفار، بطريق الأمير، دائرة مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

تم التحفظ على جثته بمستشفى أولاد صقر، تحت تصرف النيابة العامة

و لقى طفل مصرعه أسفل عجلات القطار، بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم، وصرحت النيابة العامة بالدفن.

و تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع الطفل "يوسف السيد إبراهيم"، 11 سنة، مقيم عزبة عيسي التابعة لقرية ميت بشار، بعد أن صدمه القطار على مزلقان قرية الجديدة، دائرة مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية.