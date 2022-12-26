محافظ الغربية يفتتح مركزي شباب ومدرسة بالسنطة بتكلفة 7 ملايين جنيه

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم بافتتاح ملعبين ومدرسة بمركز السنطة بحضور النائب عامر الشوربجي، الأستاذة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذ صبري الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم، وذلك ضمن جولات المحافظ المستمرة بمختلف المراكز والمدن لافتتاح المشاريع الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة .

وبدأ المحافظ الافتتاحات بالملعب الخماسي بمركز شباب السنطة ومركز شباب إشناواي واللذان نفذت بهما أعمال إحلال وتجديد بتكلفة بلغت مليون و 200 ألف بمساحة 900 متر لكل منهم.

كما افتتح المحافظ أيضا مدرسة كفر حواي للتعليم الأساسي والمقامة على مساحة 1203 متر بتكلفة 5,5 مليون جنيه وتشمل كافة التجهيزات من قاعات دراسية ، أجهزة حديثة ومعامل متطورة ، حيث تفقد المحافظ المدرسة وشاهد أنشطة التخييم والكشافة بالفناء إلى جانب مشاهدته لعدد من الأنشطة الفنية وفقرات إلقاء الشعر والذي عكست بدورها الوعي الوطني للطلاب بما يتم من إنجازات على أرض الواقع في ظل الجمهورية الجديدة واختتم المحافظ جولته في أرجاء المدرسة بمشاهدة عروض الكاراتيه من الطلاب.

كما قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بجولة تفقدية لمشاريع الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بمركز ومدينة طنطا وكفر الزيات رافقه خلالها نائبه الدكتور أحمد عطا ، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا ، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والأستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات .

وبدأ المحافظ جولته بتفقد طريق سوق المواشي بطول 3 كم والذي يعتبر محوراً مروريا هاما يساهم في تخفيف الحركة على الطريق الزراعي للقادمين من القاهرة ، حيث تابع خلال الجولة أعمال تدبيش جانب الطريق بطول كيلو و 50 متر ، كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية بطريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محوراً مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم .

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال التطوير بمدخل كفر الزيات بمنطقة مثلث فرتا ، حيث تابع المحافظ أعمال وضع البلدورات والانترلوك بالجزيرة الوسطى لمدخل المدينة إلى جانب أعمال التشجير والتجميل.

واختتمت الجولة بتفقد المحافظ أيضا لكلا من أعمال توسعة شارع محب وأعمال رصف شارع حافظ وهبة والذي يعد أحد المحاور المرورية الهامة التي تربط وسط المدينة بمدخلها من جهة محافظة المنوفية ، حيث وجه المحافظ الشركة المنفذة لأعمال التطوير، بتحقيق أقصى اتساع ممكن للشارع وكذلك الإسراع من نهو الأعمال به.