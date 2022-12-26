الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة والصغرى فى القاهرة 13 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس شتوي مائل للبرودة، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل البرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.



كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 20٪، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الوجه البحرى وخليج السويس ومدن القناة بنسبة حدوث 30٪، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية قد تصل لحد السيول على شمال سيناء.

درجات الحرارة اليوم الإثنين



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين،

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة،

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة،

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة،

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة،

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة،

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.



وحدث الانقلاب الشتوي هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.



وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.



والشمس تدور في مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.



ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي.