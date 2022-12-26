أغنية رامي جمال «قمر ومنور» تقترب من تحقيق 500 ألف مشاهدة في أيام

اقتربت أغنية “قمر ومنور” للفنان رامي جمال من تحقيق ما يقرب من 500 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعدد من المتاجر والمنصات الإلكترونية وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.

وكانت الشركة المنتجة للأغنية قد طرحتها منذ أربعة أيام بهدف تنشيط السياحة في مصر.

وقال الفنان رامى جمال في تصريحات صحفية، إن قرار تصوير كليبه الجديد "قمر ومنور" في مصر، جاء بسبب رغبة شركة الإنتاج التي يتعاون معها فى الترويج للسياحة المصرية، من خلال التصوير في سهل حشيش، حيث تم التصوير قرابة الثلاثة أيام، وتم الاستعانة بالمخرج "جون بيريز"، في التعاون الثاني معه عقب أن قدمنا من قبل كليب "اوعديني"، وحقق نجاحاً كبيراً وقتها.

صناع أغنية قمر ومنور

أغنية "قمر ومنور" من كلمات عمرو المصرى، وألحان محمود أنور، وتوزيع أسامة الخطيب، وإشراف ياسر خليل، وإنتاج "نجوم ريكوردز" وكانت واحدة من ضمن أغنيات ألبوم "يستاهل بوستين".

ألبوم يستاهل بوستين

وألبوم "يستاهل بوستين"، ضم 12 أغنية مثل "بقيت أخاف"، و"خلينا قاعدين"، و"موقف ضعف"، و"قمر و منور"، و"أنا دلعت"، و"مسيرى أنساك"، و "أدبتنا الدنيا"، و"شفت الحقيقة"، و"سيبنا بعض"، و"كلمينى شوية عنى"، و"فى جمال كده".

وتعاون رامي جمال في ألبوم يستاهل بوستين مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبد النبى، محمد أبو نعمه، عمرو المصرى، أحمد المالكى، محمد عاطف، إبراهيم جاد ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس.

أما الموزعين أحمد إبراهيم، وتوما، غالهامى دهيمة، وأحمد حسام، ووسام عبدالمنعم، وأسامة الخطيب، ويحيى يوسف، وأحمد عبد السلام، كما قدم رامى جمال عدد من الأغنيات من ألحانه.