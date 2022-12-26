الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدولار يسجل أعلى ارتفاع له مقابل الدينار العراقي

الدولار
الدولار

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، خلال الساعات الـ24 الماضية في السوق العراقية ارتفاعا غير مسبوق تجاوز سقف 155 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، ما تسبب في حالة من الارتباك في حركة السوق العراقية.
ووصفت صحيفة "الصباح" العراقية الصادرة اليوم الإثنين، ما تشهده سوق صرف العملات الأجنبية من ارتفاع في العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية بأنه "جنوني وغير مبرر وأصاب المواطنين بصدمة كبيرة جراء الارتفاع المتسارع لسعر صرف الدولار".
وذكرت أن هذا الارتفاع "أثر بشكل سلبي على أغلبية الشعب لاسيما محدودي الدخل والطبقات الفقيرة على الرغم من تعهد الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي بالسيطرة على سعر صرف الدولار".
ويأتي هذا الارتفاع بسعر صرف الدولار الأمريكي في ظل انتعاش غير مسبوق في احتياطيات البنك المركزي العراقي التي من المرجح أن تصل إلى 100 مليار دولار بنهاية العام الحالي وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ البنك المركزي العراقي، فضلا عن استقرار صادرات النفط الخام العراقية بمعدل يتجاوز 3 ملايين و300 ألف برميل يوميا.
ودعا النائب هادي السلامي عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي في تصريح للصحيفة البرلمان العراقي إلى عقد "جلسة استثنائية خاصة لمناقشة إدارة البنك المركزي بشأن أسباب تزايد ارتفاع سعر صرف الدولار والإجراءات المتخذة في ظل الأزمة الحالية التي بدأت تتفاقم بشكل كبير".
واتهم إدارة البنك المركزي العراقي "بالفشل وسوء الإدارة والسبب في اختلال التوازنات الاقتصادية في العراق ".

وفي وقت سابق، شهد الدولار استقرارا، بعدما عززت بيانات تظهر قوة الاقتصاد الأمريكي حاجة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للتمسك بمساره للتشديد الكبير للسياسة النقدية وزادت من التوقعات برفع أسعار الفائدة بمعدلات أكبر ولفترة أطول.
وتخلت العملة الأمريكية عن بعض مكاسبها في التداولات الآسيوية بعد ارتفاعها على نطاق واسع خلال الليل، على الرغم من تأرجحها مقابل الين الياباني الذي يواصل جذب طلب قوي بعد تعديل مفاجئ في سياسات بنك اليابان في وقت سابق من الأسبوع.
وصعد الجنيه الإسترليني 0.05 بالمائة إلى 1.2043 دولار، بعدما هبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1993 دولار خلال الليل.

سعر صرف الدولار الدولار الدينار العراقي السوق العراقية العملات الاجنبية

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