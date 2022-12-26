المطربة حنان تكشف سبب اعتزالها الغناء وحقيقة خضوعها لعمليات تجميل

كشفت المطربة حنان، تفاصيل اعتزالها للغناء، مؤكدة أنها تزوجت في سن صغير، وكانت وقتها في الثامنة عشر من عمرها.

وقالت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إنها تزوجت في إجازة الصف الثالث الثانوي، وذلك رغم معارضة والدتها، واضطرت لمغادرة فرقة "الأصدقاء"، مشيرة إلى أنها لا تندم على شيء انتهى.

وأكدت أن ملامحها اختلفت كثيرًا عن فترة تواجدها بالفرقة، موضحة أنها لم تخضع يومًا لأي عملية تجميل قائلة: "والله عمري ماعملت تجميل في حياتي".

وكشفت أن قرار اعتزالها الفن كان من أصعب القرارات التي اتخذتها في حياتها، مشيرة إلى أنها ظلت 7 سنوات تبكي فقط بسبب هذا القرار؛ ولكنها أدركت بعدها أن هناك شيئًا أهم وهو أولادها "هشام وأميرة".

وأضافت، أنها بعد اتخاذها قرار اعتزال الغناء حاول الكثير من أصدقائها إعادتها للغناء مرة أخرى الأمر الذي اضطرها للهرب إلى ألمانيا خاصة بعد انفصالها عن والد ابنتها.