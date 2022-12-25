توزيع جوائز مهرجان ضي الرابع للشباب العربي وتكريم لجنة التحكيم (صور)

شهد أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، مساء اليوم الأحد، بجاليري ضي الزمالك، توزيع جوائز المهرجان الرابع للشباب العربي بقيمة 350 ألف جنيه بجميع الفروع، وتكريم لجنة تحكيم المهرجان.

تنافس على جوائز المهرجان التي تمنحها مؤسسة أتيليه العرب نحو 220 فنانا عربيا شابا من أصل 1200 تقدموا للمسابقة، وأعلنت لجنة التحكيم تميز 50 عملا حصل أصحابها على شهادات تميز وتقدير، بجانب الفائزين الذين تستقبل المؤسسة أعمالهم فيما لا يقل عن 10 أعمال لكل فنان خلال ستة أشهر من الآن ليضمها معرض "فرسان ضي" كنوع من التكريم والتحفيز لهم.

جاءت جوائز التصوير والرسم في المرتبة الأولي تلتها جوائز النحت ثم الخزف وبعده التصوير الفوتوغرافي.

وكرم الناقد التشكيلي هشام قنديل لجنة تحكيم المهرجان التي ضمت الفنانين الكبار الدكتور مصطفي الفقي والدكتور محمد عبلة والفنان السعودي الكبير عبد الله حماس والفنان طارق الكومي والدكتور سامي البلشي، موجها التحية للدكتور محمد هشام والمهندسة جهاد قنديل وفريق عمل ضي عما بذلوه من جهود لإنجاح المهرجان وكافة فعاليات مؤسسة أتيليه العرب خلال العام 2022.

وأكد أن نقل حفل جوائز المهرجان إلى ضي الزمالك استهدف إطلاع شباب المبدعين على أعمال كبار الفنانين العرب المعروضة بقاعاته.

وجاءت أسماء الفائزين بجوائز المهرجان كالتالي:

أولا: الجائزة الأولى تصوير بقيمة 25 ألف جنيها مصريا الفنانة سندس محمد

الجائزة الاولى رسم بقيمة 25 ألف جنيها مصريا الفنان محمد التهامي

الجائزة الاولى نحت بقيمة بقيمة 25 الف جنيها مصريا الفنان أحمد سعيد

الجائزة الاولى خزف بقيمة بقيمة 25 الف جنيها مصريا الفنانة رحاب رشدي ثانيا: الجائزة الثانية تصوير بقيمة 20 ألف جنيها مصريا العمل المشترك بين الفنان عمر سنادة والفنانة بانسيه أحمد الجائزة الثانية رسم بقيمة20 الف جنيها مصريا الفنانة دعاء عبد الواحد الجائزة الثانية نحت بقيمة 20 ألف جنيها مصريا الفنانة عبير عبد الباري الجائزة الثانية تصوير بقيمة 20 ألف جنيها مصريا الفنان احمد سليمان ثالثا: الجائزة الثالثة تصوير بقيمة 15 الف جنيها مصريا الفنان خالد العجيزي الجائزة الثالثة جرافيك بقيمة 15 ألف جنيها مصريا الفنانة روضه نور الدين الجائزة الثالثة نحت بقيمة 15 ألف جنيها مصريا الفنانة السعودية شريفة العيوطي.

وتم توزيع الجوائز بحضور لجنة تحكيم المهرجان التي ضمت الفنانين الكبار الدكتور مصطفي الفقي والدكتور محمد عبلة والفنان السعودي الكبير عبد الله حماس والفنان طارق الكومي والدكتور سامي البلشي.

يذكر أن شهد افتتاح مهرجان "ضي" الرابع للشباب العربي، بجاليري ضي المهندسين مايزيد عن نحو 1500 فنان شاب، ومشاركة أكثر من 200 عمل تشكيلي من مختلف الدول العربية.